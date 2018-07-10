Украина предложила использовать платформу ПА ОБСЕ для обмена опытом по энергобезопасности

Украинская делегация ПА ОБСЕ отметила, что "Северный поток-2" необходим РФ для манипулирования ЕС

Украина предлагает использовать платформу Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для обмена опытом по энергобезопасности. Об этом сообщает информационное управление Верховной рады Украины.

Так, члены украинской делегации на сессии ПА ОБСЕ провели неформальное мероприятие, посвященное проекту строительства Россией газопровода "Северный поток-2". В ходе мероприятия организаторы ознакомили присутствующих со статистическими данными транзита газа через газотранспортную систему Украины и изменениями, которые произошли после построения "Северного потока-1".

"Организаторы мероприятия предложили, в частности, использовать платформу ПА ОБСЕ для обмена информацией и обмена передовым опытом в области укрепления энергетической безопасности, чтобы шире обсудить экологический аспект энергетической безопасности и потенциальные последствия энергетических проблем на ситуации в области безопасности в регионе ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, представители украинской делегации отметили, что газопровод "Северный поток-2" полностью является политическим проектом Кремля, который пытается привязать Европу к своему газу с целью дальнейшего манипулирования как Евросоюзом, так и отдельными европейскими странами. В делегации отметили, что РФ хочет использовать оба газопровода в качестве эффективного оружия для продвижения интересов России на Западе.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский союз остановить строительство российского проекта "Северный поток-2".