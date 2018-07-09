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Порошенко призвал ЕС остановить строительство “Северного потока-2”

НовостиПолитика    09.07.2018 - 17:39
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко уверен, что "Северный поток-2" - это не экономический проект, а политический

Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз остановить строительство российского проекта “Северный поток-2”. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой Европейского совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

Порошенко уверен, что "Северный поток-2" - это не экономический проект, а политический.

"Мы используем все имеющиеся средства, чтобы остановить монополизацию европейского рынка и защитить интересы всего ЕС", - заявил Порошенко

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе назвал экономические потери вследствие российской агрессии.

 

Порошенко предлагает Раде ратифицировать Конвенцию СЕ о доступе к официальным документам Порошенко сегодня посетит Саммит Украина-ЕС в Брюсселе
Теги публикации: Порошенко Петр, Северный поток-2  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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