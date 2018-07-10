Україна запропонувала використати платформу ПА ОБСЄ для обміну досвідом з енергобезпеки

Українська делегація на ПА ОБСЄ наголосила, що "Північний потік-2" необхідний РФ для маніпулювання ЄС

Україна пропонує використати платформу Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) для обміну досвідом з енергобезпеки. Про це повідомляє інформаційне управління Верховної ради України.

Так, члени української делегації на сесії ПА ОБСЄ провели неформальний захід, присвячений проекту будівництва Росією газогону "Північний потік-2". У ході заходу організатори ознайомили присутніх зі статистичними даними транзиту газу через газотранспортну систему України та змінами, що сталися після побудови "Північного потоку-1".

"Організатори заходу запропонували, зокрема, використовувати платформу ПА ОБСЄ для обміну інформацією та обміну передовим досвідом у галузі зміцнення енергетичної безпеки, щоб ширше обговорити екологічний аспект енергетичної безпеки і потенційні наслідки енергетичних проблем на ситуації в області безпеки в регіоні ОБСЄ", - зазначається у повідомленні.

Крім того, представники української делегації наголосили, що газогін "Північний потік-2" стовідсотково є політичним проектом Кремля, який намагається прив’язати Європу до свого газу з метою подальшого маніпулювання як Євросоюзом, так і окремими європейськими країнами. У делегації наголосили, що РФ хоче використовувати обидва газогони у якості ефективної зброї для просування інтересів Росії на Заході.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко закликав Європейський союз зупинити будівництво російського проекту "Північний потік-2".