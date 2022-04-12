Украина предлагает применить "иранскую модель" санкций для газа из России

Украина предлагает международным партнерам применить "иранскую модель" санкций в отношении "Газпрома". Такая модель предусматривает, что, когда российский газ будет идти в ЕС, то средства за него не будут поступать в РФ, а будут перечисляться на специальные счета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра энергетики Украины Ярослава Демченкова в интервью Укринформу .

"Что касается трубопроводного природного газа из России, то его сейчас сложнее всего заместить. Он составляет 40% общего импорта ЕС. Мы предлагаем "иранскую модель" санкций: природный газ доставляется от "Газпрома" в Европу, но все средства хранятся на специальных депозитных счетах в европейских банках, пока Россия не выполнит определенные условия", - заявил Демченков.

Он подчеркнул, что таким образом деньги не будут идти непосредственно в РФ и не будут финансировать войну Кремля против Украины.