ru ua
Пн, 11 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Венгрия будет платить за газ в рублях, не нарушая санкции ЕС, - МИД

Новина українською →
Будапешт, Понедельник 11 апреля 2022 15:57
Венгрия будет платить за газ в рублях, не нарушая санкции ЕС, - МИД Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (flickr by U S Department of State)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных Дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство намерено оплачивать российский газ в рублях. При этом он подчеркнул, что Венгрия не нарушит санкции ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.

По словам главы МИД Венгрии, контрактные отношения между дочерней компанией MVM CEEnergy и дочерней компанией Газпрома "Газпромэкспорт", а также технические переговоры последних нескольких дней позволяют оплачивать поставленный газ так, как того требует поставщик, не нарушая брюссельских санкций.

Он подчеркнул, что на практике это будет означать, что государство заведет два счета в "Газпромбанке" - один в евро, другой в рублях. Правительство Венгрии платит банку в евро, а банк конвертирует евро в рубли, которые затем направляются в "Газпромэкспорт".

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оплачивать газ России рублями является нарушением санкций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Российская Федерация
NEWS
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции