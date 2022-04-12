Україна пропонує застосувати "іранську модель" санкцій для газу з Росії

Україна пропонує міжнародним партнерам застосувати "іранську модель" санкцій щодо "Газпрому". Така модель передбачає, що, коли російський газ буде йти в ЄС, то кошти за нього не будуть надходити в РФ, а будуть перераховуватися на спеціальні рахунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики України Ярослава Демченкова в інтерв'ю Укрінформу .

"Що стосується трубопровідного природного газу з Росії, то його зараз найскладніше замістити. Він становить 40% загального імпорту ЄС. Ми пропонуємо "іранську модель" санкцій: природний газ доставляється від "Газпрому" в Європу, але всі кошти зберігаються на спеціальних депозитних рахунках в європейських банках, поки Росія не виконає певні умови", - заявив Демченков.

Він підкреслив, що таким чином гроші не йтимуть безпосередньо в РФ і не фінансуватимуть війну Кремля проти України.