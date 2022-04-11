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Эмбарго на нефть России может стать частью следующего пакета санкций, - Reuters

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 22:12
Эмбарго на нефть России может стать частью следующего пакета санкций, - Reuters Фото: эмбарго на нефть России, может стать частью следующего пакета санкций (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Исполнительная власть Европейского союза готовит предложения по эмбарго на нефть России. Однако, для некоторых стран такой запрет может стать "асимметричным шоком".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

О наложении эмбарго заявили министры иностранных дел Ирландии, Литвы и Нидерландов, несмотря на то, что соответствующей договоренности о запрете нефти не было.

Многие главы МИД, которые сегодня встретились в Люксембурге, заявили о поддержке санкций на импорт нефти России. Как отметил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, такой запрет может стать "асимметричным шоком" для некоторых стран, однако блок согласился активизировать поставки вооружения в Украину.

"Они сейчас работают над тем, чтобы нефть стала частью следующего пакета санкций", - заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени.

Российская нефть составляет около четверти импорта сырой нефти в ЕС и рассматривается, как следующий санкционный шаг Евросоюза с требованием к России прекратить войну в Украине.

"Ничего не исключено, включая санкции на нефть и газ", - заявил Боррелль.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что офис президента наработал предложения для шестого пакета санкций ЕС против России.

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