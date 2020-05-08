Стало известно, зачем Украина подняла уровень делегации в ТКГ

Фото: МИД Беларуси (twitter.com/belarusmid)

Украина это сделала для того, чтобы Россия сделала аналогичный шаг

Украина подняла уровень делегации в трехсторонних контрактной группе (ТКГ) для того, чтобы Россия сделала аналогичный шаг. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Минская реформа: как команда Зеленского перезагружает переговоры по Донбассу"

Источник РБК-Украина, знакомый с ходом переговорных процессов, рассказывает, что по замыслу Офиса президента, Россию теперь поставили перед выбором. Если она не сделает шаг в ответ, и не пришлет в Минск своих представителей уровня заместителей министров или депутатов, как сделала Украина, тогда официальный Киев сможет напирать на то, что именно РФ не хочет добиваться мира на Донбассе.

"Наши немецкие партнеры в лице господина Хайко Мааса (глава МИД Германии, - ред.) прямо обозначили позицию РФ "Минске" - сторона международного военного конфликта на территории нашей страны. Поэтому все эти инсинуации России о том, что они "посредник" где-то там, выглядят просто смешно", - сказал собеседник издания.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает, что Российская Федерация повысит уровень своего представительства в ТКГ в Минске в ответ на такой шаг со стороны официального Киева.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ, который усиливает представительство Украины в ТКГ представителями Кабинета министров и нардепами для ускорения минского процесса.