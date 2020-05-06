У Зеленского объяснили повышение представительства Украины в ТКГ

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Перезагрузка контактной группы сделана для ускорения минского процесса

Представительство Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе было повышено представителями Кабинета министров и нардепами для ускорения минского процесса. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам переговоров главы Офиса президента Андрея Ермака с политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки".

Сообщается, что президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ для ускорения минского процесса.

"Мы подняли его (представительство, - ред.) до очень высокого официального уровня", - заявил Ермак.

Отметим, указом президента замглавы украинской делегации в ТКГ назначен вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На уровне подгрупп Украину будут представлять заместители министров или нардепы - главы профильных комитетов Верховной рады:

замглавы делегации будет глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко;

в подгруппу по социально-экономическим вопросам вошла замминистра экономики Юлия Свириденко;

в подгруппу по политическим вопросам - глава комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин;

в подгруппу по вопросам безопасности - замминистра обороны Александр Полищук;

в подгруппу по гуманитарным вопросам - глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина официально предложила перезагрузить работу Контактной группы с привлечением переселенцев. Ожидается, что переселенцы смогут принимать участие в рабочих подгруппах как представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.