ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Зеленского объяснили повышение представительства Украины в ТКГ

Новости » Политика     06.05.2020 - 17:20
У Зеленского объяснили повышение представительства Украины в ТКГ
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Перезагрузка контактной группы сделана для ускорения минского процесса

Представительство Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе было повышено представителями Кабинета министров и нардепами для ускорения минского процесса. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам переговоров главы Офиса президента Андрея Ермака с политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки".

Сообщается, что президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ для ускорения минского процесса.

"Мы подняли его (представительство, - ред.) до очень высокого официального уровня", - заявил Ермак.

Отметим, указом президента замглавы украинской делегации в ТКГ назначен вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На уровне подгрупп Украину будут представлять заместители министров или нардепы - главы профильных комитетов Верховной рады:

  • замглавы делегации будет глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко;
  • в подгруппу по социально-экономическим вопросам вошла замминистра экономики Юлия Свириденко;
  • в подгруппу по политическим вопросам - глава комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин;
  • в подгруппу по вопросам безопасности - замминистра обороны Александр Полищук;
  • в подгруппу по гуманитарным вопросам - глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина официально предложила перезагрузить работу Контактной группы с привлечением переселенцев. Ожидается, что переселенцы смогут принимать участие в рабочих подгруппах как представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Зеленский не поедет в Минск на парад Победы
Новости Украины Владимир ЗеленскийАндрей ЕрмакКонтактная группа
News
On Top