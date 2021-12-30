Украина на повестке. Путин и Байден проведут переговоры сегодня: все подробности

Сегодня, 30 декабря состоятся переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в телефонном формате. Одной из тем обсуждения станут предстоящие дипломатические контакты по "гарантиям безопасности" между РФ и США.

Что известно на данный момент о переговорах Байдена и Путина - в материале РБК-Украина ниже.

Звонок по просьбе РФ

Телефонный разговор лидеров Соединенных Штатов и России запланирован на 30 декабря в 22:30 по киевскому времени.

В Белом доме сообщили, что беседу предложил провести Владимир Путин. Джо Байден согласился, поскольку "он считает, что когда речь идет о России, прямой диалог между лидером и лидером незаменим".

Тема переговоров

Главы государств обсудят несколько вопросов, среди которых предстоящие дипломатические встречи США и РФ по "гарантиям безопасности" на фоне наращивания войск России рядом с украинской границей.

Первый раунд встреч должен состояться в Женеве, 10 января 2022. Однако ни Джо Байден, ни Владимир Путин не будут на нем присутствовать.

На чем будут настаивать США

По информации американских СМИ, во время сегодняшних переговоров Джо Байден предложит Владимиру Путину "дипломатический путь" урегулирования ситуации вокруг Украины.

При этом одним из требованией Джо Байдена может стать полный отвод российских войск от границ Украины, а именно возвращение всего 100 тысячного контингента РФ в зоны долгосрочной подготовки.

Также американский президент предупредит Владимира Путина об укреплении стран НАТО в случае вторжения России в Украину. Больше всего будут усилены страны на восточном фланге Альянса.

Вскоре состоится разговор Байдена с Зеленским

В Белом доме заявили, что в скором времени следует ожидать разговора глав США и Украины.

Точной даты звонка пока нет, однако по информации чиновника Совета нацбезопасности США, Джо Байден и Владимир Зеленский скоро снова пообщаются. При этом он добавил, что Белый дом находится в почти ежедневном контакте с украинской стороной.

Стоит отметить, что 29 декабря президент Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили предстоящие переговоры Штатов и России. Блинкен подтвердил поддержку Украины со стороны США на фоне военной угрозы РФ.

Переговоры по "гарантиям безопасности"

Темой дипломатических встреч России и Соединенных Штатов в январе 2022 станут так называемые гарантии безопасности - ряд ультимативных требований РФ к странам НАТО и США.

Среди них отказ от перспективы вступления Украины в НАТО, исключение расширения Альянса на восток, отказ от дальнейшего размещения ракет в районах, откуда они могут поражать территорию России.

Первый этап переговоров США - РФ состоится 10 января в рамках Диалога по стратегической стабильности под руководством Госдепартамента.

Далее "гарантии безопасности" обсудят во время заседания Совета НАТО - Россия, которое запланировано на 12 января.

Третий раунд переговоров состоится в конце января во время встречи России с ОБСЕ.