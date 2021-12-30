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В ближайшее время состоится беседа Байдена с Зеленским, - Белый дом

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 01:04
В ближайшее время состоится беседа Байдена с Зеленским, - Белый дом Фото: в ближайшее время состоится беседа Байдена с Зеленским (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

В Белом доме заявили, что в скором времени следует ожидать разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского. Информация поступила от высокопоставленного чиновника Совета по национальной безопасности США.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Voice of America.

“Можно ожидать, что президент Байден и Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются”, - сказал чиновник. Он пообещал поделиться более точными планами по дате звонка в ближайшее время и добавил, что Белый дом находится на почти ежедневном контакте с украинской стороной.

Ранее в Белом доме объявили, что в четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Путином. О звонке, по словам администрации США, попросили в Кремле. При этом на переговорах между Соединенными Штатами и Россией, которые намечены на 10 января в Женеве, ни Байден, ни Путин не будут присутствовать.

"Вопросы, связанные с Украиной, естественно подходят к контексту ОБСЕ, поскольку Украина является членом ОБСЕ и будет присутствовать за столом", - сказал чиновник Совета по национальной безопасности.

Он добавил, что США и дальше серьезно обеспокоены, поскольку продолжают наблюдать значительное присутствие российских войск вокруг границ Украины.

Ранее мы писали, что Зеленский и Блинкен обсудили предстоящие переговоры США и России.

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