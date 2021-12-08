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Путин и Байден договорились о новых переговорах, - Кремль

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Москва, Среда 08 декабря 2021 12:48
Путин и Байден договорились о новых переговорах, - Кремль Фото: президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин вчера провели переговоры. В Кремле заявили, что они договорились провести еще один разговор.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Сроки новых переговоров РФ и США по итогам общения лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена пока не определены.

"Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, нужно будет пообщаться еще раз. Но сейчас, в данный момент ответить, когда это будет возможно, не представляется возможным", - сказал Песков.

Напомним, Байден на этой неделе позвонит Зеленскому. По результатам саммита с Путиным.

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