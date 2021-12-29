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Байден потребует от Путина отвода всех войск от Украины, - Белый дом

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 20:38
Байден потребует от Путина отвода всех войск от Украины, - Белый дом Фото: президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Ожидается, что глава Белого дома потребует полного отвода российских войск от границ Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Джека Детча.

Во время разговора с одним из высокопоставленных чиновников администрации Байдена, последний раскрыл некоторые подробности завтрашних переговоров президентов США и России.

США хотят, чтобы все 100 тысяч российских военных - немедленно вернулись к своим зонам долгосрочной подготовки.

В то же время, сегодня Штаты сотрудничают с европейскими коллегами над санкциями против России, которые будут применены, если последняя прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что завтра президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут телефонный разговор.

Последние переговоры лидеров продолжались более двух часов. Президенты обсудили ряд важных вопросов, включая и агрессию против Украины со стороны Российской Федерации.

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Байден потребует от Путина отвода всех войск от Украины, - Белый дом
Байден потребует от Путина отвода всех войск от Украины, - Белый дом
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