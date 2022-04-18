Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск

Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для гражданских лиц из Мариуполя в Бердянск. Отказ российского руководства послужит основанием для привлечения всех причастных к уголовной ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук .

"В связи с обострением ситуации в Мариуполе обращаюсь к военно-политическому руководству Российской Федерации: мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц", - написала в Telegram Верещук.

Она также потребовала открыть гуманитарный коридор для женщин, детей и других гражданских с территории металлургического комбината "Азовсталь".

По ее словам, отказ российского руководства открыть эти гуманитарные коридоры в будущем послужит основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления.