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Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск

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Киев, Понедельник 18 апреля 2022 15:47
Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск Фото: Украина требует от России открыть гумкоридоры из Мариуполя (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для гражданских лиц из Мариуполя в Бердянск. Отказ российского руководства послужит основанием для привлечения всех причастных к уголовной ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.

"В связи с обострением ситуации в Мариуполе обращаюсь к военно-политическому руководству Российской Федерации: мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц", - написала в Telegram Верещук.

Она также потребовала открыть гуманитарный коридор для женщин, детей и других гражданских с территории металлургического комбината "Азовсталь".

По ее словам, отказ российского руководства открыть эти гуманитарные коридоры в будущем послужит основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления.

Напомним, сегодня, 18 апреля, гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей снова не откроются - оккупанты продолжают обстреливать маршруты передвижения колон с гражданскими.

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