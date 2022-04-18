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Эвакуации снова не будет. На 18 апреля гумкоридоров не согласовано, - Верещук

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Киев, Понедельник 18 апреля 2022 11:41
Эвакуации снова не будет. На 18 апреля гумкоридоров не согласовано, - Верещук Фото: вице-премьер Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 18 апреля гуманитарные коридоры снова не откроются. Оккупанты продолжают обстреливать маршруты для эвакуации населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера Ирины Верещук.

"На сегодня, 18 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров не будет", - написала Верещук.

По ее словам, вчера велись долгие и сложные переговоры по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара.

"Также работали над коридорами из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье). Конечно, переговоры шли также о коридорах из городов Луганской области: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и пгт Нижнее", - рассказала Верещук.

Однако, в нарушение международного гуманитарного права, российские оккупанты не прекращают блокирование и обстрелы гуманитарных маршрутов.

"Поэтому, по соображениям безопасности, было принято решение не открывать гуманитарные коридоры. Будем прилагать все усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали вновь как можно быстрее", - подчеркнула она.

Напомним, вчера также украинской стороне не удалось согласовать прекращение огня на маршрутах эвакуации.

При этом глава Луганской области Сергей Гайдай вновь обратился к местным жителям с призывом к эвакуации. Сегодня она состоится с шести направлений.

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