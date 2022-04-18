Україна зажадала від Росії відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя до Бердянська

Україна зажадала від Росії відкрити гуманітарний коридор для цивільних осіб з Маріуполя до Бердянська. Відмова російського керівництва послужить підставою для притягнення всіх причетних до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук .

"У зв'язку із загостренням ситуації в Маріуполі звертаюся до військово-політичного керівництва Російської Федерації: ми вимагаємо відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя до Бердянська для цивільних осіб", - написала в Telegram Верещук.

Вона також зажадала відкрити гуманітарний коридор для жінок, дітей та інших цивільних з території металургійного комбінату "Азовсталь".

За її словами, відмова російського керівництва відкрити ці гуманітарні коридори в майбутньому послужить підставою для притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності за військові злочини.