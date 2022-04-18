ru ua
Пн, 18 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна зажадала від Росії відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя до Бердянська

Новость на русском →
Київ, Понеділок 18 квітня 2022 15:47
Україна зажадала від Росії відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя до Бердянська Фото: Україна вимагає від Росії відкрити гумкоридори з Маріуполя (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна зажадала від Росії відкрити гуманітарний коридор для цивільних осіб з Маріуполя до Бердянська. Відмова російського керівництва послужить підставою для притягнення всіх причетних до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

"У зв'язку із загостренням ситуації в Маріуполі звертаюся до військово-політичного керівництва Російської Федерації: ми вимагаємо відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя до Бердянська для цивільних осіб", - написала в Telegram Верещук.

Вона також зажадала відкрити гуманітарний коридор для жінок, дітей та інших цивільних з території металургійного комбінату "Азовсталь".

За її словами, відмова російського керівництва відкрити ці гуманітарні коридори в майбутньому послужить підставою для притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності за військові злочини.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів знову не відкриються - окупанти продовжують обстрілювати маршрути пересування колон з цивільними.

Війна Росії проти України йде 54-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Бердянськ Ірина Верещук Війна Росії проти України
NEWS
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"