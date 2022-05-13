Украина потратила на военные нужды более 8 млрд долларов, - Минфин
Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что стране с 24 февраля пришлось направить 8,3 млрд долларов на военные нужды. Часть средств перераспределили с других статей расходов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам Сергея Марченко, 8,3 млрд долларов были направлены "на все: от закупок и ремонта оружия до финансовой поддержки временных переселенцев".
Конкретные статьи расходов господин Марченко не привел.
Он сообщил, что в апреле правительство смогло собрать только 60% налоговых поступлений. В мае-июне правительство сможет собрать только 40-50% налогов, считает министр. По его словам, Украина нуждается в увеличении иностранной финпомощи, поскольку страна много денег тратит на экстренные нужды.
Напомним, в начале мая глава Минфина объявил о получении почти полмиллиарда в евровалюте от международных доноров. Это средства от Соединенных Штатов, Норвегии и Австрии.
В Украину 29 апреля поступило грантовое финансирование в размере 88,5 млн евро. Эти средства были предоставлены из целевого фонда доноров Всемирного банка в рамках программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.