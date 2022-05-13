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Украина потратила на военные нужды более 8 млрд долларов, - Минфин

Новина українською →
Киев, Пятница 13 мая 2022 02:02
Украина потратила на военные нужды более 8 млрд долларов, - Минфин Фото: глава Минфина Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что стране с 24 февраля пришлось направить 8,3 млрд долларов на военные нужды. Часть средств перераспределили с других статей расходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Сергея Марченко, 8,3 млрд долларов были направлены "на все: от закупок и ремонта оружия до финансовой поддержки временных переселенцев".

Конкретные статьи расходов господин Марченко не привел.

Он сообщил, что в апреле правительство смогло собрать только 60% налоговых поступлений. В мае-июне правительство сможет собрать только 40-50% налогов, считает министр. По его словам, Украина нуждается в увеличении иностранной финпомощи, поскольку страна много денег тратит на экстренные нужды.

Напомним, в начале мая глава Минфина объявил о получении почти полмиллиарда в евровалюте от международных доноров. Это средства от Соединенных Штатов, Норвегии и Австрии.

В Украину 29 апреля поступило грантовое финансирование в размере 88,5 млн евро. Эти средства были предоставлены из целевого фонда доноров Всемирного банка в рамках программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.

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Министерство финансов Украины
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