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Україна витратила на військові потреби понад 8 млрд доларів, - Мінфін

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Київ, П'ятниця 13 травня 2022 02:02
Україна витратила на військові потреби понад 8 млрд доларів, - Мінфін Фото: глава Мінфіну Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що країні з 24 лютого довелося направити 8,3 млрд доларів на військові потреби. Частину коштів перерозподілили з інших статей витрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Сергія Марченка, 8,3 млрд доларів були спрямовані "на все: від закупівель і ремонту зброї до фінансової підтримки тимчасових переселенців".

Конкретні статті витрат пан Марченко не навів.

Він повідомив, що в квітні уряд зміг зібрати тільки 60% податкових надходжень. У травні-червні уряд зможе зібрати тільки 40-50% податків, вважає міністр. За його словами, Україна потребує збільшення іноземної фіндопомоги, оскільки країна багато грошей витрачає на екстрені потреби.

Нагадаємо, на початку травня глава Мінфіну оголосив про майже півмільярда в євровалюті від міжнародних донорів. Це кошти від Сполучених Штатів, Норвегії та Австрії.

В Україну 29 квітня надійшло грантове фінансування у розмірі 88,5 млн євро. Ці кошти були надані з цільового фонду донорів Світового банку в рамках програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

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Міністерство фінансів України
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