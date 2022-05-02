Украина получила полмиллиарда евро от Всемирного банка, - Марченко
Министр финансов Сергей Марченко отчитался о поступлении нового транша помощи от доноров Всемирного банка в размере 495 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию в Facebook министра.
Глава Минфина объявил о получении почти полмиллиарда в евровалюте от международных доноров. Это средства от Соединенных Штатов, Норвегии и Австрии.
"В Государственный бюджет Украины поступила дежурная часть грантовых средств от доноров Всемирного банка, в рамках Программы Второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления Украины", – написал Марченко.
Министр рассказал о подготовке нового гранта США. Объем запланированной поддержки – 500 млн долларов.
К слову, ГБР арестовало активы приближенного к Януковичу бывшего народного депутата.
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