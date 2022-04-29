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Украина получила грант на 88,5 млн евро от Всемирного банка

Новина українською →
Украина, Пятница 29 апреля 2022 12:05
Украина получила грант на 88,5 млн евро от Всемирного банка Фото: Всемирный банк предоставил Украине грант на 88,5 млн евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украину сегодня поступило грантовое финансирование в размере 88,5 млн евро. Эти средства были предоставлены из целевого фонда доноров Всемирного банка в рамках программы второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Грантовые средства будут направлены в общий фонд государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на охрану здоровья, поддержки внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 апреля министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта по Целевой фонд в размере 88,5 млн евро.

Данный Целевой фонд был создан Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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