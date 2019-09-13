Украина может потерять рынки сбыта в случае принятия проекта 1210, - нардеп

Фото: Муса Магомедов (УНИАН)

Принятие законопроекта №1210 позволит России забрать украинские рынки сбыта, предупредил Магомедов

Налоговый законопроект №1210, который значительно повышает рентные ставки для металлургов, позволит России забрать украинские рынки сбыта. Об этом заявил народный депутат, бывший гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что с РФ приходится конкурировать в первую очередь ценой. Подорожание продукции даже на один доллар приводит к тому, что украинские рынки сбыта достанутся государству-агрессору, добавил Магомедов.

"Наши злейшие конкуренты в этом направлении - Россия. Как только мы потеряем хоть один доллар, они зайдут. В 2016-м я проиграл в цене один доллар россиянам и не смог поставлять кокс на крупное предприятие. И был вынужден сократить производство с 8 до 5 тысяч в сутки. Мы должны понимать, что мы все еще воюем, что у нас есть конкурент и понимать, на чью мельницу мы можем налить воды", - пояснил Магомедов.

Как известно, в Раде предлагают в несколько раз повысить рентные платежи. Как результат, украинские металлурги будут вынуждены повышать цены и терять экспорт, что приведет к снижению объемов и сокращению рабочих мест.

Законопроект №1210 уже раскритиковали представители бизнес-ассоциаций: Союз украинских предпринимателей, Американская торговая палата, Европейская бизнес ассоциация.

Кроме того, Государственная регуляторная служба назвала свыше 10 причин, по которым нельзя принимать изменения в Налоговый кодекс, изложенные в законопроекте 1210.

После анализа законопроекта в ГРС пришли к выводу, что его принятие может привести к увеличению теневого сегмента экономики, повышению спроса на услуги конвертационных центров и усиление коррупционной нагрузки на бизнес.