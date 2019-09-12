Предприниматели призвали отозвать "налоговый" законопроект №1210

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Принятие законопроекта №1210 может навредить развитию украинского бизнеса

Союз украинских предпринимателей призвал отозвать законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Об этом говорится в сообщении на сайте союза.

По мнению представителей организации, законопроектом усложняется администрирование налога на прибыль и трансфертное ценообразование (ТЦО).

"Предложенные изменения относительно ТЦО значительно расширяют права налоговых органов, возлагая при этом значительное бремя на налогоплательщиков. Вводится ряд новых разниц между финансовым и налоговым учетом, что еще больше усложняет исчисление налога на прибыль предприятий. Зато украинский бизнес подчеркивает необходимость замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал (ПНВК)", - говорится в сообщении.

В СУП подчеркнули, что ПНВК предусматривает упрощенную модель расчета налога, поэтому административная нагрузка на бизнес облегчается.

"Объектом внимания Государственной налоговой службы Украины становятся только операции с неплательщиками налога на выведенный капитал, что упрощает его администрирование и убирает возможности для коррупции в фискальных органах", - отметили в организации.

Кроме того, законопроектом вводится дополнительное регулирование, а для некоторых отраслей существенно увеличивается налогообложение с нарушением принципа стабильности налогового законодательства. Срок вступления в силу законопроекта должен учитывать п. 4.1.9. НКУ, а изменения правил и ставок должны быть прогнозируемыми, отметили в СУП.

Также исключается из НКУ положение о личной ответственности налоговых инспекторов.

"СУП обращает внимание на полную безнаказанность за необоснованные доначисления по налогам и сборам должностных лиц контролирующих органов при осуществлении ими своих полномочий. По Индексу глобальной конкурентоспособности, деятельность контролирующих органов признана одной из ключевых препятствий ведения бизнеса в Украине. Бизнес отмечает, что персональную ответственность представителей контролирующих органов надо не отменять, а наоборот - усилить. Участники СУП вместе с бизнес-омбудсменом и экспертной средой разработали соответствующий проект закона", - говорится в сообщении.

Законопроектом увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков регистрации налоговых накладных, даже при необлагаемых и льготных операциях.

Вводятся ограничения расходов на проценты по кредитам, что увеличит фискальную нагрузку и установит экономически неоправданные ограничения по любым займам от резидентов, нерезидентов, связанных и несвязанных лиц. Создает неблагоприятные условия для привлечения кредитования.

Также вводится налогообложение курсовых разниц - увеличение административного давления на компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, а также внешних инвесторов. Соответствующая инициатива приведет к торможению развития экономики, считают в СУП.

Кроме того, вводится налогообложение экспортных операций по ставке 20% НДС с суммы превышения себестоимости над ценой продажи, что является экономически неоправданным.

Союз украинских предпринимателей отмечает, что проект закона №1210 предусматривает введение инициатив, существенно отягощающих налоговое администрирование и являющихся вредными для развития украинского бизнеса и экономики в целом.

"Зато СУП призывает поддержать проект закона №1185 о введении налога на выведенный капитал без потерь наполнения бюджета", – отметили в союзе.

Напомним, ранее Государственная регуляторная служба назвала свыше 10 причин, по которым нельзя принимать изменения в Налоговый кодекс, изложенные в законопроекте 1210.