Металлурги обеспокоены налоговыми изменениями в законопроекте №1210

Фото: Александр Каленков (facebook.com ukrmetalurgprom)

Новации закона 1210 фактически убивают горно-металлургическую отрасль, предупредили металлурги

Изменения в Налоговый кодекс, которые предлагается внести законопроектом №1210, приведут к увеличению налоговой нагрузки на горно-металлургическую отрасль и к ее фактичному уничтожению. Такое мнение высказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, передает РБК-Украина.

"Налоговые новации закона 1210 фактически убивают горно-металлургическую отрасль. Ведь налоговая нагрузка увеличится в 3-4 раза. Соответственно, рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли украинских предприятий станут в 10 раз больше, чем в России. Как результат, они вытеснят нас с европейского рынка. Мы потеряем около 26 млн тонн. А это две трети того, что мы экспортируем", – отметил Каленков.

Как известно, во время заседания рабочей группы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики представители горно-металлургической отрасли, экономисты и международные аналитики выступили против инициатив в законопроекте 1210.

В случае принятия изменений в Налоговый кодекс предприятия будут вынуждены останавливать производства из-за неспособности конкурировать с более дешевой продукцией. Так, о готовности заморозить работу предприятия во время заседания заявил "АрселлорМиттал".

Как заявили представители бизнеса, дополнительную угрозу на наших производителей имеет также ценовая ситуация на мировых рынках. Поэтому при утверждении рентных ставок в долгосрочной перспективе следует обязательно учитывать волантильность рынка руды.

Напомним, экономический эксперт Сергей Фурса назвал бессмысленной концепцию налогообложения в законопроекте №1210.