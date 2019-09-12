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ЕБА призывает Гетманцева доработать проект изменений в Налоговый кодекс

Новости » Экономика    12.09.2019 - 13:04
ЕБА призывает Гетманцева доработать проект изменений в Налоговый кодекс
Иллюстративное фото (eba.com.ua)

Эксперты призывают доработать законопроект №1210

Эксперты Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) обратились к главе комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с призывом доработать проект закона №1210, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс. Об этом говорится в соответствующем письме-обращении.

В частности, эксперты Ассоциации указывают на необходимости рассмотреть возможность разделения законопроекта и подготовки отдельных законопроектов относительно выполнения Украиной международных обязательств в части введения мер по противодействию размыванию налоговой базы и других актуальных налоговых вопросов, требующих законодательного урегулирования.

Кроме того, эксперты выразили обеспокоенность запланированной датой вступления в силу изменений, предусмотренных законопроектом.

"Внедрение таких масштабных изменений в такие сжатые сроки содержат значительные риски для бизнеса, ставит под угрозу ведение деятельности добросовестными плательщиками, что негативно отразится как на инвестиционном климате, так и, в конце концов, на доходах бюджета", - говорится в обращении.

Ассоциация заявляет о поддержке заявления премьер-министра относительно старта налоговой реформы весной 2020 года, что "позволит своевременно и заранее обсудить с бизнесом налоговые новации, а также позволит найти компромисс между развитием бизнеса и государственными потребностями".

"Ассоциация будет настаивать на неукоснительном соблюдении принципа стабильности налогового законодательства и установлении таких сроков вступления в силу изменений, которые будут учитывать указанный принцип", - говорится в документе.

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