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Україна побудує "стіну" на кордоні Білорусі та Росії на 1000 кілометрів, - Монастирський

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Україна, П'ятниця 12 листопада 2021 11:32
Україна побудує "стіну" на кордоні Білорусі та Росії на 1000 кілометрів, - Монастирський Фото: Монастирський заявив про плани будівництва паркану на кордоні України з Білоруссю та РФ (twitter.com/MON_GOV_PL)
Автор: Іванна Шовкун

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив про підготовку до "Великого будівництва-2022". У рамках проекту планують збудувати "стіну" на кордоні України з Білоруссю та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Право на владу" на каналі "1+1".

За словами глави відомства, побудувати паркан, завдовжки 1 000 кілометрів, хочуть протягом наступного року. Він зазначив, що будівництво буде проводитися за рахунок українських платників податків.

"Прикордонники є, кордон позначений, але самої споруди кордону немає. І це наше спільне завдання, завдання всього уряду, президента, суспільства, тому що це будується за податки громадян, - наступного року побудувати кордон між Україною та Росією, між Україною та Республікою Білорусь. Йдеться про понад тисячу кілометрів державного кордону", - сказав Монастирський.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, як у відомстві планують протистояти спробам прориву кордону білоруськими мігрантами.

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