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Монастырский рассказал, как будут противостоять попыткам прорыва границы мигрантами

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Пятница 12 ноября 2021 02:23
Монастырский рассказал, как будут противостоять попыткам прорыва границы мигрантами Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, как в ведомстве планируют противостоять попыткам прорыва границы мигрантами. В частности, он заявил о заимствовании опыта у коллег из ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Право на власть".

"Наша механика будет похожа на противостояние на литовской границе и на границе с Польшей", - заявил глава МВД.

Министр сообщил, что будут определены места скопления мигрантов, и в случае их направления в Украину - разведка будет информировать, куда именно они двигаются, и "там уже будут находиться мобильные группы".

"Главная цель - не допустить массового прорыва границы", - заверил Монастырский.

Ранее мы писали, что Украина в ближайшее время проведет обучение территориальной обороны у границы с Беларусью.

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Министерство внутренних дел Украины
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