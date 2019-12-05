ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия ждет от нормандской встречи импульса для урегулирования на Донбассе

Новости » Общество     05.12.2019 - 13:26
Россия ждет от нормандской встречи импульса для урегулирования на Донбассе
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

В Москве ожидают, что нормандская встреча придаст импульс реализации "Минска"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве ожидают от нормандской встречи импульса для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Лаврова, российские власти рассчитывают, что встреча в нормандском формате, которая 9 декабря состоится в Париже, придаст импульс реализации минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Рассчитываем, что предстоящий саммит в нормандском формате в Париже придаст импульс реализации минского комплекса мероприятий", - отметил он.

Глава российского МИД отметил, что основным элементом урегулирования ситуации на Донбассе является прямой диалог между Киевом и подконтрольными России формированиями "ДНР" и "ЛНР".

"Ключевым элементом урегулирования - и от этого никуда не деться - остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском", - добавил он.

Напомним, ранее помощник украинского президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский на предстоящем саммите в нормандском формате выдвинет условия прямых переговоров с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, в российском МИД отмечали, что президент РФ Владимир Путин на нормандской встрече в Париже будет настаивать на прямом диалоге Украины с представителями оккупированного Донбасса.

У Зеленского назвали условие продления закона о статусе Донбасса Медведев заявил, что Зеленский хочет возобновления отношений с Россией
Новости Украины Российская ФедерацияДонбассминские соглашенияНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь