Украина попросила США расширить программу обучения своих военных

Об этом заявил в ходе брифинга совместного брифинга с временно поверенным в делах США Кристиной Квин премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Относительно того, хотели бы мы расширения таких программ (по обучению украинских военных - ред.). Мы просим (США - ред.) и будем также прикладывать усилия для того, чтобы подобные миссии происходили не только на Яворивском полигоне (во Львовской области - ред.), а также и в других областях Украины, чтобы мы расширили эту программу", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что 16 апреля состоялась восьмая ротация американских инструкторов, которые обучают украинских военных во Львовской области.

В ходе брифинга Квин заявила о готовности США увеличить количество своих военных на территории Украины. По ее словам, сейчас тщательно оценивается ситуация в стране на фоне стягивания российских войск к украинской границе.