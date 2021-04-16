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Украина попросила США расширить программу обучения своих военных

Автор: РБК-Украина

Украина попросила США расширить программу обучения своих военных американскими инструкторами в регионах. Вашингтон допустил возможность увеличения численности воинского контингента на украинской территории.

Об этом заявил в ходе брифинга совместного брифинга с временно поверенным в делах США Кристиной Квин премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Относительно того, хотели бы мы расширения таких программ (по обучению украинских военных - ред.). Мы просим (США - ред.) и будем также прикладывать усилия для того, чтобы подобные миссии происходили не только на Яворивском полигоне (во Львовской области - ред.), а также и в других областях Украины, чтобы мы расширили эту программу", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что 16 апреля состоялась восьмая ротация американских инструкторов, которые обучают украинских военных во Львовской области.

В ходе брифинга Квин заявила о готовности США увеличить количество своих военных на территории Украины. По ее словам, сейчас тщательно оценивается ситуация в стране на фоне стягивания российских войск к украинской границе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит военную помощь от ряда международных партнеров, если на ее территории возобновятся боевые действия.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США поддерживают Украину в сохранении ее территориальной целостности.

Как известно, все члены НАТО осудили действия России на границе с Украиной. Альянс призывает Россию снизить напряженность ситуации.

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