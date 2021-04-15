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Министр обороны США рассказал о поддержке Украины

Новина українською → США, Четверг 15 апреля 2021 04:06
Министр обороны США рассказал о поддержке Украины Фото: Ллойд Остин (twitter.com/SecDef)
Автор: Наталья Скороход

США поддерживают Украину в сохранении ее территориальной целостности. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом шла речь на пресс-конференции в Брюсселе по результатам видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел и министров обороны стран-членов НАТО.

По словам Остина, США предоставили Украине материальную поддержку и собирается это продолжить. Речь идет о некоторых видах вооружения, инструкторах и другой помощи.

"Это включает в себя небоевое снаряжение, некоторые виды вооружений, а также ряд военных инструкторов, которых мы направляли для помощи Украине", - сказал министр обороны США.

Он добавил, что США будут продолжать помогать Украине, зависимо от потребностей.

"Надеемся продолжить это, в зависимости от их (Украины, - ред.) потребностей", - добавил Остин.

Также Остин подчеркнул, что Россия должна уважать территориальную целостность Украины и выразил опасения по поводу наращивания войск РФ на границе с Украиной.

Напомним, все члены НАТО осудили действия России на границе с Украиной. Там призвали Россию снизить напряженность ситуации.

Ранее сообщалось, что Россия в Крыму у границ с Украиной разместила 31 500 военных. Об этом рассказали в миссии США в ОБСЕ.

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