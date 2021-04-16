ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США увеличат число своих военных в Украине, если это будет нужно, - Квин

Новина українською → Пятница 16 апреля 2021 16:12
США увеличат число своих военных в Украине, если это будет нужно, - Квин Фото: временная поверенная в делах США Кристина Квин (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты готовы увеличить количество своих военных на территории Украины. Сейчас тщательно оценивается ситуация в стране на фоне стягивания российских войск к границам с Украиной.

Об этом заявила временная поверенная в делах США Кристина Квин во время брифинга.

По ее словам, в Украине находятся американские военные на постоянной основе, и их количество может быть увеличено.

"Мы постоянно оцениваем ситуацию в Украине. На постоянной основе, мы имеем присутствие 160 американских военнослужащих. И если потребности изменятся и нужно будет увеличить, мы этот вопрос будем рассматривать", - сказала дипломат.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит военную помощь от ряда международных партнеров, если на ее территории возобновятся боевые действия.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США поддерживают Украину в сохранении ее территориальной целостности.

Как известно, все члены НАТО осудили действия России на границе с Украиной. Альянс призывает Россию снизить напряженность ситуации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки
NEWS
Во Франции начались переговоры Зеленского и Макрона
Во Франции начались переговоры Зеленского и Макрона
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса