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Все страны-члены НАТО осудили агрессию России против Украины, - Блинкен

Новина українською → США, Четверг 15 апреля 2021 02:17
Все страны-члены НАТО осудили агрессию России против Украины, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен рассказал о реакции НАТО на действия РФ (instagram.com/secblinken)
Автор: Наталья Скороход

Стягивание войск РФ на границе с Украиной осудили страны-члены НАТО. Все тридцать стран поддержали Украину.

Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Блинкена, все страны-члены НАТО обеспокоены концентрацией российских войск у границ Украины. Все они ожидают от России действий, направленных на снижение напряженной ситуации.

"Меня поразило то, что во время заседания Североатлантического совета, когда я слушал каждого отдельного союзника, все тридцать выразили обеспокоенность", - говорит Блинкен.

По словам Блинкета, ситуация на границе внимательно отслеживается. Такого скопления российских войск не наблюдалось с 2014 года.

"Мы видели доклады по наращиванию войск в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины...Мы также увидели продолжение атак, возглавляемых Россией сил, в районе линии разграничения на востоке Украины", - отметил Блинкен.

Он отметил, что из-за российской агрессии на востоке Украины с марта этого года погибли 12 украинских военных.

Также Блинкен подчеркнул, что Украина не реагирует на российские провокации и ведет себя сдержанно.

Напомним, глава ЦРУ не исключает вторжения России на территорию Украины. Там говорят, что это может быть ограниченное вторжение.

Ранее сообщалось, что украинская сторона в ТКГ выступила за прекращение огня на Донбассе.

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