Украина попросила ЕС помочь с укреплением границы с Беларусью

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен миграционный кризис в ЕС. Поднимался вопрос о помощи Евросоюза по обустройству украинско-белорусской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

В ходе телефонного разговора Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили обострение ситуации с мигрантами на границах ЕС, Беларуси и Украины. Стороны назвали действия Минска гибридной атакой, которые требуют совместных усилий и взаимодействия.

Глава государства проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о шагах, предпринимаемых Украиной для усиления безопасности на границе с Беларусью.

Также обсуждалось расширение сотрудничества Украины и Евросоюза по проблеме нелегальной миграции и возможность привлечения помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы.