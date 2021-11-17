Україна попросила ЄС допомогти зі зміцненням кордону з Білоруссю

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн міграційну кризу в ЄС. Піднімалося питання про допомогу Євросоюзу з облаштування українсько-білоруського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

В ході телефонної розмови Зеленський і Урсула фон дер Ляйен обговорили загострення ситуації з мігрантами на кордонах ЄС, Білорусі та України. Сторони назвали дії Мінська гібридною атакою, які вимагають спільних зусиль і взаємодії.

Глава держави поінформував Урсулу фон дер Ляйєн про кроки, що вживаються Україною для посилення безпеки на кордоні з Білоруссю.

Також обговорювалося розширення співпраці України та Євросоюзу з проблеми нелегальної міграції та можливість залучення допомоги ЄС для облаштування українсько-білоруського кордону.