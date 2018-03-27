Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украина - Япония: онлайн трансляция

НовостиСпорт    27.03.2018 - 09:10
Украина - Япония
Украина - Япония

РБК-Украина проведет онлайн-трансляцию товарищеского поединка

Украина - Япония. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 15:20, а смотреть матч можно на каналах "Украина" и "Футбол 1". Сборная Украины 27 марта проведет второй контрольный поединок в 2018 году, в котором встретится с командой Японии. По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче минимальное преимущество на стороне "сине-желтых". 

27 марта 15:20
Бельгия, Льеж, стадион "Морис Дюфран"

 

После первого товарищеского поединка украинской команды в новом году против Саудовской Аравии (1:1), который проходил в ипанський Марбелье, в коллективе Андрея Шевченко произошли кадровые изменения.

Из-за повреждения в Киев отбыл защитник "Динамо" Никита Бурда. Кроме того, трое футболистов отправились в лагерь молодежной сборной.

Потренировавшись в Испании после матча с аравийцами, наша команда перелетела в Бельгию, где и пройдет поединок с японцами.

Япония прошла азиатский отбор и теперь готовится к ЧМ-2018. 23 марта японцы в Льеже в компенсированное время вырвали вничью в товарищеском матче против Мали (1:1).

После этого поединка команда продолжила восстановление. Японцы провели открытую тренировку, во время которого устроили автограф-сессию и пообщались со своими поклонниками.

 

Своей национальной команде не поможет защитник Марселя и сборной Японии Хироки. Защитник пропустит товарищескую встречу с Украинской из-за травмы, которую он получил в матче Лиги 1 против "Лиона".

До сегодняшнего матча сборные Украины и Японии встречались друг с другом дважды, оба матча были товарищескими. В 2002 году в городе Осака минимальную победу одержали хозяева. А уже через три года матч на "НСК Олимпийский" завершился триумфом "желто-синих".

Напомним, ранее сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с участником чемпионата мира 2018 года Саудовской Аравие. Поединок прошел на муниципальном стадионе Марбельи и завершился со счетом 1:1.

В сборной Украины под руководством Шевченко дебютировали 13 игроков Сборная Японии потеряла основного защитника перед матчем с Украиной
Теги публикации: Сборная Украины, Япония, онлайн-трансляция, онлайн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский
"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово
В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)
Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)
On Top