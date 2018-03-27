РБК-Украина проведет онлайн-трансляцию товарищеского поединка

Украина - Япония. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 15:20, а смотреть матч можно на каналах "Украина" и "Футбол 1". Сборная Украины 27 марта проведет второй контрольный поединок в 2018 году, в котором встретится с командой Японии. По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче минимальное преимущество на стороне "сине-желтых".

27 марта 15:20

Бельгия, Льеж, стадион "Морис Дюфран"

После первого товарищеского поединка украинской команды в новом году против Саудовской Аравии (1:1), который проходил в ипанський Марбелье, в коллективе Андрея Шевченко произошли кадровые изменения.

Из-за повреждения в Киев отбыл защитник "Динамо" Никита Бурда. Кроме того, трое футболистов отправились в лагерь молодежной сборной.

Потренировавшись в Испании после матча с аравийцами, наша команда перелетела в Бельгию, где и пройдет поединок с японцами.

Япония прошла азиатский отбор и теперь готовится к ЧМ-2018. 23 марта японцы в Льеже в компенсированное время вырвали вничью в товарищеском матче против Мали (1:1).

После этого поединка команда продолжила восстановление. Японцы провели открытую тренировку, во время которого устроили автограф-сессию и пообщались со своими поклонниками.

Своей национальной команде не поможет защитник Марселя и сборной Японии Хироки. Защитник пропустит товарищескую встречу с Украинской из-за травмы, которую он получил в матче Лиги 1 против "Лиона".

До сегодняшнего матча сборные Украины и Японии встречались друг с другом дважды, оба матча были товарищескими. В 2002 году в городе Осака минимальную победу одержали хозяева. А уже через три года матч на "НСК Олимпийский" завершился триумфом "желто-синих".

Напомним, ранее сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с участником чемпионата мира 2018 года Саудовской Аравие. Поединок прошел на муниципальном стадионе Марбельи и завершился со счетом 1:1.