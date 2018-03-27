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Україна - Японія: онлайн трансляція

НовиниСпорт    27.03.2018 - 09:10
Україна - Японія
Україна - Японія

РБК-Україна проведе онлайн-трансляцію товариського поєдинку

Україна - Японія. Онлайн-трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 15:20, а дивитися матч можна на каналах "Україна" і "Футбол 1". Збірна України проведе другий контрольний поєдинок у 2018 році, в якому зустрінеться з командою Японії. На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі мінімальну перевагу на боці "синьо-жовтих".

27 березня 15:20
Бельгія, Льєж, стадіон "Моріс Дюфран"

 

Після першого товариського поєдинку української команди в новому році проти Саудівської Аравії (1:1), який проходив в іпанській Марбельї, у колективі Андрія Шевченка відбулися кадрові зміни.

Через пошкодження до Києва відбув захисник "Динамо" Микита Бурда. Крім того, троє футболістів вирушили до табору молодіжної збірної.

Потренувавшись в Іспанії після матчу з аравійцями, наша команда перелетіла до Бельгії, де і пройде поєдинок з японцями. 

Японія пройшла азійський відбір і тепер готується до ЧС-2018. 23 березня японці в Льєжі у компенсований час вирвали внічию у товариському матчі проти Малі (1:1).

Після цього поєдинку команда продовжила відновлення. Японці провели відкрите тренування, під час якого влаштували автограф-сесію і поспілкувались зі своїми шанувальниками.

 

Своїй національній команді не допоможе оборонець Марселя та збірної Японії Хірокі. Захисник пропустить товариську зустріч із українцями через травму, яку він зазнав в матчі Ліги 1 проти "Ліона". 

До сьогоднішнього матчу збірні України та Японії зустрічалися один з одним двічі, обидва матчі були товариськими. У 2002 році в місті Осака мінімальну перемогу здобули господарі. А вже за три роки матч на "НСК Олімпійський" завершився тріумфом "жовто-синіх".

Нагадаємо, раніше збірна України у товариському матчі зіграла внічию з учасником чемпіонату світу 2018 року Саудівською Аравією. Поєдинок пройшов на муніципальному стадіоні Марбельї і завершився з рахунком 1:1.

У збірної України під керівництвом Шевченка дебютували 13 гравців Збірна Японії втратила основного захисника перед матчем з Україною
Теги публікації: Збірна України, Японія, онлайн-трансляция, онлайн  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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