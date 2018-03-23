Сборная Украины сыграла вничью в товарищеском матче с Саудовской Аравией

Поединок завершился со счетом 1:1

Сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с участником чемпионата мира 2018 года Саудовской Аравие. Поединок прошел на муниципальном стадионе Марбельи и завершился со счетом 1:1.

Поединок проходит не в самом быстром темпе, украинцы в целом имеют перевес, но одна ошибка привела к голу Саудовской Аравии.

На 32 минуте после подачи Евгения Коноплянки ударом головой счет в матче открыл Артем Кравец. Саудиты сравняли счет на 38 минуте после подачи с углового.

Во втором тайме была равная игра: обе команды имели шансы добыть победу.

Следующие матчи сборных пройдут 27 марта: Украина сразится с Японией в Льеже, а Саудовская Аравия отправится в гости к Бельгии.

На чемпионате мира 2018 года сборная Саудовской Аравии в группе А сыграет

с Уругваем, Египтом и РФ.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что часть игроков после первого товарищеского матча отправится в молодежную команду.