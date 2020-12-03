Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19, - Радуцкий

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту поддержать законопроект, который дает возможность ускорить доступ к вакцине от COVID-19. Речь идет о законопроекте № 4314.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

Он отметил, что законопроект дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.

По мнению главы парламентского комитета ВР, принятие законопроекта уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.

"Благодаря законопроекту это станет возможным. Ведь привлечение Украины к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения. Так же и сокращение сроков государственной регистрации вакцин ускорит их полномасштабное применение", - заявил он.

Напомним, 2 декабря Кабинет министров освободил от налогов импортные вакцины от коронавируса.

Также Великобритания первой в мире одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования. Эта вакцина показала, что эффективна в предотвращении коронавируса на 95%.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября 55% украинцев готовы лично сделать прививка от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не хотят бесплатно вакцинироваться 40% респондентов. В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку становиться меньше - 35%, а 57% не будут вакцинироваться за деньги.