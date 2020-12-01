Pfizer и BioNTech подали заявку на использование вакцины от COVID-19 в Европе

Фото: вакцина (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вакцина может быть одобрена уже до конца года

Компании Pfizer Inc и BioNTech обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) с просьбой об условном разрешении на использование вакцины против COVID-19. Это сделано после аналогичных шагов в США и Великобритании.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В своем желании к запуску вакцинации в Европе уже в этом году компании соперничают с конкурентом Moderna, который в понедельник заявил, что попросит регулирующий орган ЕС рекомендовать условное разрешение.

Американский производитель лекарств Pfizer и немецкая компания BioNTech 18 ноября сообщили об окончательных результатах испытаний, которые показали, что их вакцина на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 без каких-либо серьезных проблем с безопасностью, что повысило вероятность одобрения в США и Европе уже в декабре.

Подача заявок в Европе завершает так называемый процесс непрерывной проверки, который был инициирован EMA 6 октября.

Напомним, компании Biontech и Pfizer подали заявку в FDA на утверждение использования их вакцины от коронавируса 20 ноября. Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) может разрешить применение вакцины уже 10 декабря. В случае утверждения применение вакцины может начаться уже на следующий день.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, в середине сентября 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 35% опрошенных украинцев. При этом не делали бы вакцинации 50% респондентов, а еще 15% - не определились.