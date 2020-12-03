Україна може отримати прискорений доступ до вакцини від COVID-19, - Радуцький

Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації рекомендував парламенту підтримати законопроєкт, який дає можливість прискорити доступ до вакцини від COVID-19. Мова йде про законопроєкт № 4314.

Про це заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Facebook.

Він зазначив, що законопроєкт дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань та реєстрації вакцин і ліків проти COVID-19.

На думку голови парламентського комітету, прийняття законопроєкту зменшить навантаження на систему охорони здоров'я.

"Завдяки законопроєкту це стане можливим. Адже залучення України до клінічних випробувань вакцин дозволило б вже зараз провести вакцинацію частини населення. Так само і скорочення термінів державної реєстрації вакцин прискорить їхнє повномасштабне застосування", - заявив він.

Нагадаємо, 2 грудня Кабінет міністрів звільнив від податків імпортні вакцини від коронавірусу.

Також Великобританія першою у світі схвалила вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech для широкого використання. Ця вакцина показала, що ефективна в запобіганні коронавірусу на 95%.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада 55% українців готові особисто зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не хочуть безкоштовно вакцинуватися 40% респондентів. Водночас якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення становиться менше - 35%, а 57% не будуть вакцинуватися за гроші.