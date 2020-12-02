Бесплатно вакцинироваться от коронавируса готовы 55% украинцев, за деньги - 35%

Фото: вакцина (Виталий Носач, РБК-Украина)

В конце ноября 55% украинцев готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не хотят бесплатно вакцинироваться 40% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку становиться меньше - 35%, а 57% не будут вакцинироваться за деньги.

Как отмечают авторы исследования, сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платного - среди молодежи и жителей Киева.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 28-30 ноября 2020 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября введение жесткого карантина поддерживали 42% украинцев. При этом, 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники.

Отметим, по данным опроса компании Research & Branding Group, в середине сентября 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 35% опрошенных украинцев. При этом не делали бы вакцинации 50% респондентов, а еще 15% - не определились.