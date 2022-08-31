Украина получит от США две системы NASAMS в 2024 году, - Пентагон

США заключили rонтракт на 182 млн долларов, который предполагает передачу Вооруженным силам Украины двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Минобороны США генерала Патрика Райдера.

Он отметил, что эти системы необходимы Украине для формирования устойчивой защиты страны в будущем.

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Как сообщалось ранее, Пентагон заключил с производителем вооружений Raytheon контракт на закупку ЗРК малой и средней дальности NASAMS для Украины на 182 млн долларов. Ориентировочной датой завершения работ по производству комплексов было указано 23 августа 2024 года.