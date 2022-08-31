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Украина получит от США две системы NASAMS в 2024 году, - Пентагон

Фото: Украина получит от США две системы NASAMS в 2024 году (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

США заключили rонтракт на 182 млн долларов, который предполагает передачу Вооруженным силам Украины двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Минобороны США генерала Патрика Райдера.

Он отметил, что эти системы необходимы Украине для формирования устойчивой защиты страны в будущем.

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Как сообщалось ранее, Пентагон заключил с производителем вооружений Raytheon контракт на закупку ЗРК малой и средней дальности NASAMS для Украины на 182 млн долларов. Ориентировочной датой завершения работ по производству комплексов было указано 23 августа 2024 года.

Напомним, США готовят очередной пакет военной помощи для Украины.

Ранее США выделили Украине крупнейший пакет военной помощи на 3 млрд долларов.

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