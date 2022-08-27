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Пентагон заключил контракт на закупку систем NASAMS для Украины

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 27 августа 2022 01:26
Пентагон заключил контракт на закупку систем NASAMS для Украины Фото: Пентагон заключил контракт на закупку систем NASAMS для Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон заключил с производителем вооружений Raytheon контракт на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS для Украины на 182 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Ориентировочная дата завершения работ по производству комплексов - 23 августа 2024 года.

В заявлении Пентагона отмечается, что оплата будет производиться за счет средств, выделенных ранее на инициативу по содействию безопасности Украины.

Ранее в Пентагоне сообщили, что комплексы NASAMS будут доставлены в Украину уже в октябре-ноябре.

До этого Пентагон раскрыл детали новой военной помощи Украине.

Как сообщалось, наличие норвежской мобильной батареи зенитных ракет ПВО средней дальности NASAMS позволит серьезно усилить защиту воздушного пространства над Украиной.

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