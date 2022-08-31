Україна отримає від США дві системи NASAMS у 2024 році, - Пентагон

США уклали контракт на 182 млн доларів, що передбачає передачу Збройним силам України двох зенітно-ракетних комплексів NASAMS у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Міноборони США генерала Патріка Райдера.

Він зазначив, що ці системи необхідні Україні для формування стійкого захисту країни у майбутньому.

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

Як повідомлялося раніше, Пентагон уклав з виробником озброєнь Raytheon контракт на закупівлю ЗРК малої і середньої дальності NASAMS для України на 182 млн доларів. Орієнтовною датою завершення робіт з виробництва комплексів було вказано 23 серпня 2024 року.