США готовят очередной пакет военной помощи Украине, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Об этом заявил в среду официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

"В ближайшие дни будут объявления о предстоящей военной помощи", - заявил чиновник на брифинге.

Деталей о содержимом пока нет. Ранее США оказывали ракеты для систем HIMARS и NASAMS, противотанковые гранатометы AT4.

NASAMS представляет собой передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Также США ранее заявляли, что Украине передадут Puma - это небольшой БПЛА, который можно запускать с рук. По данным производителя, беспилотник способен летать под управлением оператора или самостоятельно по заданному GPS-маршрута. На испытаниях Puma показал рекордную для своего класса продолжительность полета-более 9 часов.