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США готовят очередной пакет военной помощи Украине, - Reuters

Новина українською →
США, Среда 31 августа 2022 20:09
США готовят очередной пакет военной помощи Украине, - Reuters Фото: США готовят очередной пакет военной помощи Украине (Samuel Corum/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки готовят очередной пакет военной помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Об этом заявил в среду официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

"В ближайшие дни будут объявления о предстоящей военной помощи", - заявил чиновник на брифинге.

Деталей о содержимом пока нет. Ранее США оказывали ракеты для систем HIMARS и NASAMS, противотанковые гранатометы AT4.

NASAMS представляет собой передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Также США ранее заявляли, что Украине передадут Puma - это небольшой БПЛА, который можно запускать с рук. По данным производителя, беспилотник способен летать под управлением оператора или самостоятельно по заданному GPS-маршрута. На испытаниях Puma показал рекордную для своего класса продолжительность полета-более 9 часов.

Напомним, что Байден утвердил самый большой пакет военной помощи для Украины на 3 млрд долларов.

Также США включили высокоточные боеприпасы Excalibur в новый пакет вооружений для Украины.

Недавно Зеленский во время разговора с Байденом предложил ему усилить сотрудничество по вопросам восстановления инфраструктуры.

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