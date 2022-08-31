США готовят очередной пакет военной помощи Украине, - Reuters
Соединенные Штаты Америки готовят очередной пакет военной помощи для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Об этом заявил в среду официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.
"В ближайшие дни будут объявления о предстоящей военной помощи", - заявил чиновник на брифинге.
Деталей о содержимом пока нет. Ранее США оказывали ракеты для систем HIMARS и NASAMS, противотанковые гранатометы AT4.
NASAMS представляет собой передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.
Также США ранее заявляли, что Украине передадут Puma - это небольшой БПЛА, который можно запускать с рук. По данным производителя, беспилотник способен летать под управлением оператора или самостоятельно по заданному GPS-маршрута. На испытаниях Puma показал рекордную для своего класса продолжительность полета-более 9 часов.
Напомним, что Байден утвердил самый большой пакет военной помощи для Украины на 3 млрд долларов.
Также США включили высокоточные боеприпасы Excalibur в новый пакет вооружений для Украины.
Недавно Зеленский во время разговора с Байденом предложил ему усилить сотрудничество по вопросам восстановления инфраструктуры.
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