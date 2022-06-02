Украина получит от Словакии партию оружия: о чем идет речь

Украина и Словакия подписали контракт на поставку самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. ВСУ получит 8 таких гаубиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя.
"Рады подтвердить, что контракт на гаубицы Zuzana 2 для Украины подписан - восемь штук будут доставлены в Украину" - написал он.
САУ Zuzana 2 - это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле 2021 года, чтобы заменить предыдущее поколение.
Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра вместе 45 способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 км. Башня способна разворачиваться на все 360 градусов, а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено с четырех до трех.
В то же время гаубица обладает автоматом заряжания, что позволяет вести огонь в режиме MRSI - несколько ракет попадут по одной цели одновременно.
Как сообщалось, ранее стало известно, что правительство Словакии приняло решение передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. Бойцы Вооруженных сил Украины уже проходят обучение.
Также Словакия будет ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику. Государственное акционерное общество "Конструкция - Оборона" уже заключило контракт.
Напомним, во вторник, 31 мая, Киев с официальным визитом посетила президент Словакии Зузана Чапутова. Она побывала в разрушенных российским вторжением Бородянке и Ирпене.
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