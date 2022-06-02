Україна отримає від Словаччини партію зброї: про що йдеться

Україна і Словаччина підписали контракт на постачання самохідних артилерійських установок Zuzana 2. ЗСУ отримає 8 таких гаубиць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Словаччини Ярослава Надя.
"Раді підтвердити, що контракт на гаубиці Zuzana 2 для України підписано - вісім штук буде доставлено в Україну" - написав він.
САУ Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. У 2018 році армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані в армію в липні 2021 року, щоб замінити попереднє покоління.
Артустановка завдяки стволу довжиною 52 калібру разом 45 здатна вести стрілянину на максимальну дистанцію до 41 км. Вежа здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено з чотирьох до трьох.
Разом з тим гаубиця володіє автоматом заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI - кілька ракет потраплять по одній меті одночасно.
Як повідомлялось, раніше стало відомо, що уряд Словаччини прийняв рішення передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Zuzana 2. Бійці Збройних сил України вже проходять навчання.
Також Словаччина ремонтуватиме та модернізуватиме українську військову техніку. Державне акціонерне товариство "Конструкція - Оборона" вже уклало контракт.
Нагадаємо, у вівторок, 31 травня, у Київ з офіційним візитом завітала президент Словаччини Зузана Чапутова. Вона побувала в зруйнованих російським вторгненням Бородянці та Ірпені.
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