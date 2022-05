Президент Словакии Зузана Чапутова - в Киеве. Шокирована увиденным в Бородянке и Ирпене

"Мои глаза и уста будут говорить о том, что я вижу, всей Европе. Мы будем оказывать как гуманитарную, так и военную помощь и дальше. Также принимаем и будем принимать украинских беженцев. Мы восхищаемся Украиной, ее храбростью и бесстрашием", - отметила она, признавшись, что шокирована увиденным.

Отметим, что Словакия одна из стран-партнеров, предоставляющих Украине значительную часть гуманитарной помощи. Также в Киевской области работают в качестве международных экспертов две следственные группы из Словакии, документирующие военные преступления, совершенные вооруженными силами РФ в Буче и Бородянке.

Свое расположение к Украине Чапутова не скрывает, но признается в чести украинскому народу в соцсетях.

"Некоторые дали им 3 дня; Украина уже 3 месяца защищает свою свободу и суверенитет. Мы стоим с Украиной", – написала она в Twitter 24 мая.

Some have given them 3 days; #Ukraine has been defending its freedom & sovereignty for 3 months. #WeStandWithUkraine