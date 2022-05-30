Словакия передаст Украине восемь артиллерийских установок Zuzana 2, - Минобороны
Правительство Словакии приняло решение передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. Бойцы Вооруженных сил Украины уже проходят обучение.
Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Най, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence 24.
САУ Zuzana 2 - это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле 2021 года, чтобы заменить предыдущее поколение.
Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра вместе 45 способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 км. Башня способна разворачиваться на все 360 градусов, а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено с четырех до трех.
В то же время гаубица обладает автоматом заряжания, что позволяет вести огонь в режиме MRSI - несколько ракет попадут по одной цели одновременно.
Ранее сообщалось, что Чехия намерена поставить Украине советские танки, которые находятся в армии страны. В то же время власть ведет переговоры с Германией о предоставлении Чехии танков Leopard.
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