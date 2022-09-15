Когда Украина может получить экстренную помощь от МВФ: ответ фонда

МВФ предоставит Украине новый пакет финансовой помощи в размере 1,4 млрд долларов в случае, если исполнительный комитет фонда увидит в Украине формирование "продовольственного шока".
Об этом заявил директор Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
"Международный валютный фонд может предоставить Украине экстренную помощь на сумму около 1,4 млрд долларов почти сразу после того, как исполнительный совет увидит маркеры формирования "продовольственного шокового окна", которое связывают с резким подорожанием продовольствия", - отметил Райс.
По его словам, представители МВФ встретились со своими украинскими коллегами в Сараево на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшие шаги по развитию сотрудничества. Результатом встречи станет создание специальной миссии, которая начнет технические обсуждения длительной полноценной программы финансирования Украины со стороны МВФ.
Недавно стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выделение Украине дополнительной финансовой помощи от МВФ в размере 1,4 млрд долларов.
Также ранее сообщалось, что МВФ намерен помочь Украине и странам, пострадавшим от роста цен на продовольствие.
Напомним, в начале августа Украина обратилась в Международный валютный фонд с официальным запросом о начале новой программы кредитования.
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