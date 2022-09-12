МВФ намерен помочь Украине и странам, пострадавшим от роста цен на продовольствие, - Reuters

Международный валютный фонд ищет способы предоставления экстренного финансирования странам, столкнувшимся с вызванными войной скачками цен на продовольствие. МВФ обсудит меры на заседании совета директоров в понедельник, 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

План, о котором ранее не сообщалось, будет представлен на неофициальном заседании. Это позволит МВФ помочь Украине и другим странам, сильно пострадавшим от войны России против Украины, без условий, предусмотренных в программе регулярного финансирования.

По словам источников, официальное голосование в поддержку этой меры, разработанной персоналом МВФ в последние месяцы, ожидается до ежегодных собраний фонда в октябре.

Источники сообщили, что в случае одобрения МВФ временно увеличит существующие ограничения доступа и позволит всем странам-членам заимствовать до 50% своей квоты МВФ в рамках Инструмента быстрого финансирования МВФ и Инструмента быстрого кредитования, который обслуживает страны с низким уровнем дохода.

"Концепция проста, но она может помочь многим странам", - сказал один из источников.

Цены на продовольствие выросли во всем мире после начала войны из-за блокировки путей поставок, санкций и других торговых ограничений, хотя соглашение при посредничестве ООН, которая позволила возобновить экспорт зерна из украинских портов в прошлом месяце, начала способствовать улучшению торговых потоков и снижению цен в последнее время.

В июле банк из Вашингтона прогнозировал, что в этом году инфляция достигнет 6,6% в странах с развитой экономикой и 9,5% в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, что представляет "явный риск" для текущей и будущей макроэкономической стабильности.

Многие африканские страны и другие бедные страны, страдающие от нехватки продовольствия и острого голода, требовали увеличения средств, но было не сразу понятно, сколько стран потребуют дополнительной финансовой помощи.

Помощь Украине

Предложение МВФ предлагает некоторую ограниченную помощь Украине, но официальные лица страны говорят, что им нужен "полноценный" пакет финансирования, поскольку Украина ведет первую крупную войну в Европе со времен Второй мировой войны.

На прошлой неделе представитель МВФ сообщил Reuters, что фонд "продолжает тесно сотрудничать с украинскими властями и в настоящее время изучает все возможные варианты оказания дальнейшей поддержки Украине в этих сложных обстоятельствах".

Зарубежные кредиторы Украины поддержали двухлетнюю заморозку выплат по международным облигациям почти на 20 млн долларов, но страна должна произвести выплаты основного долга в размере 635 миллионов долларов по ранее полученным кредитам МВФ, начиная с середины сентября.

В марте МВФ утвердил экстренное финансирование Украины в размере 1,4 млрд долларов в рамках инструмента RFI, чтобы помочь удовлетворить неотложные потребности в расходах и смягчить последствия войны.